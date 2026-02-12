Allegri: “Il Var è oggettivo, tutto il resto soggettivo. Bisogna continuare a migliorare, ma sull’oggettività”

In conferenza: "Vincere non è una cosa normale, è difficile. Siamo partiti per tornare in Champions ed è l'obiettivo. Sicuramente potevamo fare meglio in Supercoppa e Coppa Italia, quello è il rammarico".

Il tecnico del Milan Max Allegri ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa.

La conferenza di Allegri

Che insidie porta la trasferta di Pisa?

“Il Pisa sta lottando per la salvezza e, di recente, ha giocato delle belle partite. In casa gioca molto, servirà grande attenzione dopo i dieci giorni di sosta. Ora nel ritorno i punti contano molto. È una delle quattro partite che ci porta al derby, e con tre di queste all’andata abbiamo fatto solo due punti“.

Come stanno gli infortunati? E questa giornata quanto pesa visto gli scontri diretti Inter-Juve e Napoli-Roma?

“E’ un turno importante, come normale che sia quando ci sono scontri diretti. Non sarà facile, ma servirà fare un altro passo per avvincersi alla quota Champions. Pulisic sarà a disposizione, avrà 15-20 minuti. Leao sta molto meglio, così come Gimenez, che nel giro di un mesetto dovrebbe tornare. Saelemaekers è ancora fuori, ma anche lui sta migliorando. Vediamo per mercoledì col Como“.

Che effetto le fa tornare a Pisa?

“Nell’1989/90 ho giocato, sono contento di tornarci, e lo sarò ancora di più se tornerò a Milano contento“.

Qual è il segreto della rinascita di Nkunku?

“E’ questione di ambientamento, una volta gli ho fatto una battuta dicendogli che se ride le cose vanno meglio. È un giocatore sensibile. Ora conta l’affidabilità di tutti i giocatori“.

Lei continua a parlare di quarto posto, ma i giocatori ogni tanto dicono di voler puntare allo scudetto…

“Valuto queste parole in modo positivo, tutti dobbiamo avere l’ambizione di arrivare al massimo. Al momento abbiamo una bella posizione, ma 50 punti, ora, non bastano neanche per la Conference League. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più la nostra classifica sarà migliore“.

Molti allenatori hanno parlato di arbitri, lei cosa ne pensa della loro stagione?

“Ora c’è il Var, che è uno strumento importante: la cosa più importante del Var è l’oggettività. Tutte le altre cose sono soggettive, e ci saranno sempre polemiche. La cosa da fare è continuare a migliorare, ma farlo sull’oggettività. Di recente abbiamo polemizzato, qui in Italia, su un episodio di City-Liverpool. E’ assurdo…“.

Se la stagione finisse senza trofei?

“Vincere non è una cosa normale, è una cosa difficile. Vince uno. Siamo partiti per tornare in Champions ed è l’obiettivo. Sicuramente potevamo fare meglio in Supercoppa e Coppa Italia, quello è il rammarico. Ora restiamo sull’obiettivo Champions, sapendo che ci sono squadre molto forti“.

Ultimamente è anche un po’ psicologo?

“Ci sono dei momenti dove serve dare stimoli al gruppo. Dare competitività. Intanto quando uno non gioca deve essere arrabbiato con l’allenatore“.

Da qui al derby vi giocate le chance scudetto. Avete fatto una bella cena di gruppo…

“La cena era perché c’erano multe pagate da usare. In questi dieci giorni abbiamo recuperato, un risultato domani ci darebbe una bella spinta“.

Come ha gestito la rosa durante la stagione?

“Nell’arco di una stagione gli infortuni capitano. Pulisic e Leao hanno giocato un po’ meno per questo motivo, ma ci daranno una grande mano nel finale di stagione“.

Qual è la qualità principale del gruppo?

“Ha voglia di rivalsa, e grandi valori morali“.

L’approccio alla partita nasce da come viene preparata o dipende dall’avversario?

“Noi cerchiamo sempre di avere un buon approccio. A Como abbiamo sbagliato molto tecnicamente all’inizio, per esempio, idem con la Roma. A Bologna non è successo“.

Firmerebbe per uno spareggio scudetto con l’Inter?

“Intanto cerchiamo di vincere a Pisa, ma l’Inter in questo momento sta facendo numeri pazzeschi. Sono cinque o sei anni che sono lì“.