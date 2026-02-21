Allegri e la scorrettezza di Fabregas: “Serve la prova tv per certe situazioni” (come ha scritto il Napolista)

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha così presentato il match di domani contro il Parma.

Le parole di Allegri riportate dalla Gazzetta

Eccoci al capitolo arbitri con la chiamata del club all’Aia e gli episodi contestati contro il Como:

“Se si prendono come un’opportunità per migliorare, le cose che succedono sono tutte positive. Anche gli errori. Si sbaglia tutti, ma poi ci deve essere un’opportunità di crescita. Cosa vorrei cambiare del Var? Il Var a chiamata? Difficile rispondere… Sull’oggettività bisogna non sbagliare. Sulla soggettività ci sono decisioni che possono accontentare uno o l’altro. È tanti anni che viene usato il Var ma non siamo ancora arrivati non alla perfezione, ma a un miglioramento importante”. Poi ancora con riferimento a Milan-Como, alla sua squalifica e a Fabregas che invece non è stato espulso: “Fino a che non potrà essere usata la prova tv per certe situazioni andrà così. Le cose successe non si possono cambiare. Noi siamo qui per vincere le partite. Le cose politiche e societarie non ci riguardano. Tengo un basso profilo? Noi non dobbiamo disperdere energie nervose. La società e i dirigenti devono pensare ad altre cose, noi dobbiamo concentrarci sul campo perché bisogna fare dei punti per arrivare a micro obiettivi, come per esempio raggiungere prima possibile 60 punti, per arrivare poi al macro obiettivo che è la qualificazione alla Champions”.

Leggi anche: Neanche per Fabregas si può utilizzare la prova tv? Il calcio italiano premia gli scorretti (tanto poi si scusano)