Alisson Santos si rivela una bella intuizione di mercato

Alisson Santos ha giocato contro l’Atalanta la sua prima partita da titolare in Serie A, lasciando poi il posto negli ultimi minuti a Lukaku. Il brasiliano ex Sporting Lisbona ha ripagato la fiducia che gli ha dato Conte dopo il gol contro la Roma di domenica scorsa.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Non aveva mai giocato da titolare in campionato con lo Sporting Lisbona. Conte ieri l’ha premiato con l’esordio dal primo minuto dopo il gol con la Roma al Maradona e ha ricevuto risposte incoraggianti. Tante le indicazioni di Conte che gli suggerisce movimenti e idee, lo invita a dialogare con Hojlund e a venire dentro al campo quando i compagni sono in possesso. Alisson si comporta bene, tende a non strafare, è preciso nello scarico e nel palleggio, poi quando si accorge di avere spazio e campo ne approfitta. Nel primo tempo si accende all’improvviso quando sfugge via sull’out mancino a due avversari percorrendo quasi tutto il campo prima di concludere su Carnesecchi. Uno sprint degno di nota, biglietto da visita di un giocatore che il campionato italiano sta imparando a conoscere adesso, compagni compresi. La sua partita, che dura 86 minuti, è un insieme di tentativi, giocate, sponde o soluzioni personali. Anche di gol, un altro, quando però era in fuorigioco. Restano lo spunto e anche il dribbling su Carnesecchi: una rarità nel calcio di oggi.

Una bella intuizione del Napoli e del ds Manna nel mercato del freno per il saldo zero ma con la necessità di rinforzare l’attacco. Alisson in poco tempo è già riuscito a incidere diventando uomo in più e soluzione anche nell’emergenza. Gol alla Roma, ieri la prima da titolare e adesso all’orizzonte altre chance per conquistare sempre di più Conte e i tifosi volgendo lo sguardo all’estate. Il Napoli, infatti, l’ha prelevato in prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno. Affare complessivo, in caso di acquisto a titolo definitivo, da circa 20 milioni.