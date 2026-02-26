Ha ribaltato gerarchie, cancellato dubbi e timori. Si è imposto negli allenamenti e nelle prestazioni: 16,5 milioni sono nulla rispetto al potenziale dimostrato

Alisson Santos si è preso il Napoli. E il Napoli per 16,5 milioni non se lo lascerà scappare (Gazzetta)

Alisson Santos il 23 enne brasiliano (24 a settembre) si è preso il Napoli e il club lo riscatterà a fine stagione. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Venti giorni per prendersi Napoli. Ribaltando gerarchie, cancellando dubbi e timori. Imponendosi negli allenamenti e nelle prestazioni. (…) Alisson Santos va più veloce delle difficoltà di ambientamento, dei problemi con una nuova lingua o una nuova realtà. Fa parlare il campo, unico giudice quando si tratta di sport.

Conte e Manna non hanno avuto dubbi a gennaio: cercavano un giocatore così, scattante ed esuberante. Quasi sfrontato, di personalità. E in poche settimane sono già tutti pazzi di lui. Il Napoli eserciterà il diritto di riscatto, perché 16,5 milioni sono nulla rispetto al potenziale dimostrato dal brasiliano. Un colpo importante, che ha ridato al Napoli imprevedibilità offensiva e al Maradona un nuovo idolo. Che deve lavorare e migliorare, con umiltà e senza voler per forza strafare per dimostrare. A Bergamo ha peccato di egoismo in un paio di occasioni, ma per il resto è stato quasi perfetto, in entrambe le fasi di gioco.

Leggi anche: Alisson Santos non sembra una meteora: ha forza, scatto, accelerazione. Abbiamo capito perché ha convinto Conte