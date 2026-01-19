Youssef En-Nesyri, settimana decisiva per il prestito al Napoli (Sky)

Youssef En-Nesyri è uno dei nomi che il Napoli sta seguendo per potenziare l’attacco e questa settimana sarà quella decisiva. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su X:

“Juventus e Napoli continuano a seguire En-Nesyri. Da oggi si entra nel vivo per suo futuro in prestito”.

Secondo i media turchi il Fenerbahçe stava valutando favorevolmente l’offerta del Napoli per Youssef En-Nesyri, che include un prestito di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto di 20 milioni di euro. Le trattative hanno preso slancio.

Pedullà aveva scritto:

Si parla molto di Youssef En-Nesyri dopo l’indiscrezione dalla Turchia che lo ha accostato alla Juventus. Ma per ora nessuna situazione concreta visto che il club bianconero è concentrato su Mateta. Il discorso tra Fenerbhace e Napoli può invece riscaldarsi, nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra il presidente turco e il club. Oggi l’attaccante è massimamente concentrato sulla finale di Coppa d’Africa, domani sera per i sogni del Marocco, ma i dialoghi ripartiranno. A Conte piace (ci sono altri club interessati), ma nella sua lista per l’attacco il nome forse leggermente più in alto è quello di Ferguson, attualmente alla Roma e in prestito dal Brighton. Tuttavia, almeno fin qui, non siamo passati dalla teoria alla pratica. Anche perché la Roma ha Dovbyk infortunato e indisponibile per almeno un paio di mesi abbondanti.