La Juve perde a Cagliari, Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo Stadium.

Clamorosa sconfitta della Juventus che perde una partita incredibile ma questo è il calcio: devi buttarla dentro e se non lo fai, amen. Il Cagliari segna con Mazzitelli nella ripresa quando il gol degli Spalletti boys sembrava una questione di minuti e poi gli ex bianconeri hanno ripreso il tema della serata: andare a sbattere sulla difesa cagliaritana che si è difesa con ordine. La Juventus è soprattutto Yildiz. Tanto Yildiz e poco altro.

Quindi Spalletti con la Juve va a meno quattro dal Napoli e non può sognare il sorpasso domenica allo Stadium alle 18.