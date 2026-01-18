En-Nesyri, i contatti tra Napoli e Fenerbahce potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni

Alfredo Pedullà fa il punto sugli attaccanti accostati al Napoli, da En-Nesyri a Ferguson: i dettagli. Ricordiamo che, il calciomercato del Napoli, è sottoposto a un blocco parziale a causa del superamento del costo costo del lavoro allargato. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che per la stagione 2025/26 la somma di queste tre voci non dovesse superare l’80% dei ricavi di un club (scenderà al 70% per il 2026/27). Il Napoli non potrà spendere più di quanto incassa.

Calciomercato Napoli, il punto sugli attaccanti

Si legge sul sito di Pedullà:

Si parla molto di Youssef En-Nesyri dopo l’indiscrezione dalla Turchia che lo ha accostato alla Juventus. Ma per ora nessuna situazione concreta visto che il club bianconero è concentrato su Mateta. Il discorso tra Fenerbhace e Napoli può invece riscaldarsi, nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra il presidente turco e il club. Oggi l’attaccante è massimamente concentrato sulla finale di Coppa d’Africa, domani sera per i sogni del Marocco, ma i dialoghi ripartiranno. A Conte piace (ci sono altri club interessati), ma nella sua lista per l’attacco il nome forse leggermente più in alto è quello di Ferguson, attualmente alla Roma e in prestito dal Brighton. Tuttavia, almeno fin qui, non siamo passati dalla teoria alla pratica. Anche perché la Roma ha Dovbyk infortunato e indisponibile per almeno un paio di mesi abbondanti.