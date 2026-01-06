Le telecamere inchiodano Vinicius incazzato con Gonzalo Garcìa (il nuovo eroe del Real Madrid) che non gliela passa

Se ne è fregato della tripletta del suo compagno. Il suo labiale ripreso da Movistar: «Qui tutti vogliono dribblare, dite a Gonzalo (Garcia ndr) di passarmela almeno una volta». Poi è stato sostituito

La situazione di Vinicius jr al Real Madrid è sempre più particolare. A partire dal rapporto con Xabi Alonso mai decollato, finendo con quello che riguarda i suoi compagni. In generale Vinicius non si sta sentendo abbastanza al centro. Non solo per Mbappé che ruba la scena (tra un po’ segna pure quando non c’è ndr) ma a questo punto per chiunque. Non gli sono andati giù neanche i tre gol di Gonzalo Garcia con cui il Real ha battuto il Betis l’altro ieri. Lo riporta Marca, che si riferisce alla puntata de El Dia Despues di Movistar+ che fa rivedere le scene inedite della partita del giorno prima.

Vinicius si è lamentato con Alonso dei pochi passaggi di Garcia (che ha fatto tripletta)

Riporta così il quotidiano madrileno:

“Dopo aver sentito fischi provenienti da una parte degli spalti del Bernabéu e uno scontro con Marc Bartra che non ha fatto altro che esasperare il suo umore, Vinicius si è andato a lamentare amaramente con il suo allenatore, ritenendo che i suoi compagni non gli passassero la palla quanto avrebbe voluto. […] Vinicius si è riferito specificamente a Gonzalo, che sarebbe poi diventato l’eroe della partita con la sua tripletta: «È impossibile, devono passare la palla. Qui tutti vogliono dribblare e poi mi fischiano. Dite a Gonzalo che deve passarla una volta. Non sempre, ma almeno una volta.»

L’incidente rivelato da El Día Después non è stato l’unico disaccordo pubblico tra Vinicius e Xabi riguardo al loro gioco di domenica. In un altro momento della partita, pochi minuti prima della sua sostituzione, l’allenatore era visibilmente teso con il brasiliano: «Vini! Forza, amico, dai! Diamine, pressione! Forza, pressione!» urlava l’allenatore del Real Madrid all’ala per spingerlo a impegnarsi di più nei suoi compiti difensivi. Solo 10 minuti dopo quella conversazione, Xabi Alonso ha deciso di sostituire Vinicius e Rodrygo”.