Aspettando l’allenatore, il Chelsea sta preparando un’offerta da 160 milioni per Vinicius Junior (Guardian)
Situazione delicata: il Real Madrid potrebbe valutare la sua cessione per evitare di perderlo a parametro zero tra 18 mesi. Il brasiliano in Spagna è scontento
Il Chelsea prepara un grande colpo da 160 milioni di euro per Vinicius Júnior che potrebbe lasciare il Real Madrid a causa del mancato rinnovo. Sarebbe il colpo del mercato, il colpo dell’anno. Al livello di Neymar dal Barcellona al Psg. Di contorno c’è anche la notizia che il centrocampista inglese Adam Wharton è nel mirino di diversi club, tra cui il Real Madrid e le grandi squadre inglesi, qualora il Crystal Palace decidesse di cederlo in estate.
Riporta il Guardian:
“Non accontentandosi di nominare un nuovo allenatore nei prossimi giorni, il Chelsea sta preparando un maxi colpo da 160 milioni di euro per Vinicius Júnior del Real Madrid. Il brasiliano, a quanto pare, non è troppo felice nella capitale spagnola e non ha ancora accettato di rinnovare un contratto che scade a giugno 2027. Questa situazione delicata potrebbe aprire alla possibilità di una cessione, per evitare di perdere l’ala a parametro zero tra 18 mesi”.
Anche a Madrid si parla di calciomercato:
“Adam Wharton non mancherebbe di pretendenti qualora il Crystal Palace lo lasciasse partire in estate, specialmente se dovesse partecipare al Mondiale. Il Real Madrid è interessato al centrocampista inglese, spinto anche dal possibile ricavato della vendita di Vinícius, ma dovrà fronteggiare la concorrenza di Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United. Questi ultimi tre permetterebbero al 21enne di tornare nella sua natia regione del nord-ovest dell’Inghilterra”.