No Mbappé, no problem: il Real schianta il Betis 5 a 1 grazie a uno scatenato Gonzalo García

Il Real Madrid inaugura il 2026 con una vittoria convincente in casa contro il Betis (5-1). Nonostante l’assenza di Kylian Mbappé, fuori per circa un mese a causa di una distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento, la squadra di Xabi Alonso ha brillato grazie a Gonzalo García, autore di un tripletta spettacolare, consolidando così la rincorsa al Barcellona in Liga. Ora i Blancos sono a 45 punti, a meno 4 dal Barcellona capolista.

Real Madrid-Betis: il match

Si legge su Footmercato:

È stato un lampo di genio di Rodrygo a portare il vantaggio per il Real: con una punizione calciata splendidamente, il brasiliano ha trovato Gonzalo García sul secondo palo. Il giovane attaccante spagnolo non si è fatto pregare e ha segnato con un bel colpo di testa (1-0, 21’). Molto più incisivi e ispirati rispetto agli avversari, i compagni di squadra di Jude Bellingham hanno chiuso il primo tempo con grande intensità, senza però riuscire a raddoppiare.

Obiettivo raggiunto all’inizio della ripresa: servito da un bel passaggio di Valverde, García ha controllato di petto e poi ha calciato al volo da fuori area per firmare il 2-0 (50’). Sereni, i madrileni hanno poi ulteriormente aumentato il vantaggio pochi minuti dopo con un angolo perfetto di Rodrygo, ribattuto di testa da Raul Asencio (3-0, 56’).

Come Aurélien Tchouameni, imperioso nelle recuperi difensivi, il Real Madrid ha dominato la partita prima di attraversare un quarto d’ora di calo.

Meno incisivi, i madrileni hanno permesso al Betis di riaprirla con Cucho Hernández (3-1, 66’). Nonostante questa fase meno brillante, il Real si è rilanciato in attacco con le entrate pericolose di Güler e Mastantuono e, su un assist del turco, Gonzalo García ha completato il tris con un tacco alla Madjer di sinistro (4-1, 82’).

La tripletta della giovane promessa spagnola ha permesso al Real Madrid di conquistare una vittoria preziosa, prima che Fran García segnasse anche lui nei minuti di recupero (5-1, 90+3’). Anche senza Kylian Mbappé e grazie a un enorme Gonzalo García, il Real Madrid inizia alla grande il nuovo anno e resta a quattro punti dal Barcellona. Il Betis rimane sesto in Liga.