Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano Ronaldo a Funchal mentre balla musica techno

L’episodio è stato compiuto e pubblicato da un uomo noto con il nickname "zaino.tcc.filipe". Nel video, il vandalo versa un liquido infiammabile sulla statua e accende il fuoco con un accendino.

La statua di Cristiano Ronaldo situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata oggetto di un grave atto vandalico. L’episodio, inspiegabile e sconcertante, è stato ripreso e pubblicato sui social dallo stesso autore, noto con il nickname “zaino.tcc.filipe”.

La statua di Cristiano Ronaldo va a fuoco

Il giovane ha filmato l’atto e lo ha condiviso sulla sua pagina Instagram, taggando direttamente Cristiano Ronaldo con il messaggio: “Questo è l’ultimo avvertimento di Dio”. Nel video, l’uomo balla musica techno, raccoglie un contenitore di liquido infiammabile e lo versa sulla statua, accendendo poi il fuoco con un accendino. Le fiamme, fortunatamente, si spengono da sole, mentre il giovane continua a ballare e a lanciare insulti alla statua.

Secondo una fonte ufficiale del comando di polizia di Madeira, le forze dell’ordine sono venute a conoscenza del danneggiamento già martedì scorso.

«L’autore è stato identificato ed è noto a Funchal per episodi simili. La polizia sta lavorando per rintracciarlo».

L’episodio solleva nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei monumenti dedicati a figure pubbliche e sul fenomeno dei gesti vandalici ripresi e condivisi online.

