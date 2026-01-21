Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano Ronaldo a Funchal mentre balla musica techno

L’episodio è stato compiuto e pubblicato da un uomo noto con il nickname "zaino.tcc.filipe". Nel video, il vandalo versa un liquido infiammabile sulla statua e accende il fuoco con un accendino.

La statua di Cristiano Ronaldo situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata oggetto di un grave atto vandalico. L’episodio, inspiegabile e sconcertante, è stato ripreso e pubblicato sui social dallo stesso autore, noto con il nickname “zaino.tcc.filipe”.

La statua di Cristiano Ronaldo va a fuoco

Il giovane ha filmato l’atto e lo ha condiviso sulla sua pagina Instagram, taggando direttamente Cristiano Ronaldo con il messaggio: “Questo è l’ultimo avvertimento di Dio”. Nel video, l’uomo balla musica techno, raccoglie un contenitore di liquido infiammabile e lo versa sulla statua, accendendo poi il fuoco con un accendino. Le fiamme, fortunatamente, si spengono da sole, mentre il giovane continua a ballare e a lanciare insulti alla statua.

Instagram user ‘zaino.tcc.filipe’ filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo’s statue outside the CR7 Museum in Funchal. Madeira’s PSP (Public Security Police) says it is “trying to identify the perpetrator of the crime of damage.” pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

Secondo una fonte ufficiale del comando di polizia di Madeira, le forze dell’ordine sono venute a conoscenza del danneggiamento già martedì scorso.

«L’autore è stato identificato ed è noto a Funchal per episodi simili. La polizia sta lavorando per rintracciarlo».

L’episodio solleva nuovamente l’attenzione sulla sicurezza dei monumenti dedicati a figure pubbliche e sul fenomeno dei gesti vandalici ripresi e condivisi online.