Il medio oriente terra promessa di Cristiano Ronaldo per arrivare al traguardo dei 1.000 gol

In carriera è arrivato a oltre 950 reti con cinque palloni d'oro e quattro scarpa d'oro. E' anche il miglior giocatore del Medio Oriente (La Derniere Heure)

Cristiano Ronaldo (40 anni) è uno dei recordman del calcio mondiale. In carriera ha segnato oltre 950 gol nei campionati professionistici, unico capocannoniere in Liga, Serie A e Premier. Centoquaranta gol in Champions, cinque palloni d’oro, quattro scapre d’oro. E non si vuole fermare qui. Lo racconta La Dernier Heure

“Cristiano Ronaldo era presente a Dubai questa domenica per assistere alla cerimonia dei Globe Soccer Awards. Il cinque volte Pallone d’Oro ha inoltre ricevuto il premio di “Miglior giocatore che milita in Medio Oriente”. Ha anche consegnato il Globe Sport Award a un’altra leggenda dello sport: Novak Djokovic. «Per me è un vero modello, non c’è bisogno di aggiungere altro. È un esempio di longevità e le nostre carriere sono simili», ha spiegato CR7 parlando del serbo.

Leggi anche: Conte ha trasformato il Napoli in un laboratorio di idee

Dal canto suo, Cristiano Ronaldo non ha ancora intenzione di fermarsi. Ha ancora diversi obiettivi prima di appendere gli scarpini al chiodo: «Non importa dove giochi, in Medio Oriente o in Europa, voglio sempre vincere trofei e raggiungere il numero che tutti conoscete». Il portoghese ha così fatto riferimento alla soglia dei 1.000 gol che sogna di raggiungere prima della fine della carriera. «Sono sicuro di farcela se non ci saranno infortuni». Attualmente, il portoghese ha segnato 956 gol nella sua carriera professionistica. Ha ancora un contratto fino a giugno 2027 con l’Al-Nassr”.