Tutti prendono sul serio il boicottaggio al Mondiale tranne il mondo del calcio, anche in Germania (Spiegel)

Lo Spiegel spiega come il dibattito di venerdì in Federcalcio è un pro-forma, nessuno è in linea col presidente del St.Pauli. «Non abbiamo mai boicottato un Mondiale, perché dovremmo cominciare ora?»

Anche lo Spiegel, come il Times, fa capire chiaramente che il tema boicottaggio del Mondiale non viene proprio preso in considerazione dal mondo del calcio.

Il dibattito sul boicottaggio è in corso in tutto il mondo. È accettabile partecipare a un campionato mondiale di calcio in un paese in cui si sono appena avvenute sparatorie mortali tra i manifestanti e in cui il presidente persegue obiettivi imperialisti? I piani di annessione della Groenlandia, l’intervento militare in Venezuela, gli eventi di Minneapolis: sono molteplici le ragioni che giustificherebbero una discussione sulle sanzioni sportive contro gli Stati Uniti e il loro governo.

Era solo questione di tempo prima che l’organizzazione della Mondiale Fifa finisse sotto esame. Il dibattito era ed è inevitabile, e non si può che chiedersi perché ci sia voluto così tanto tempo prima che scoppiasse. Tuttavia, c’è un settore che finora si è rifiutato di partecipare a questa discussione: il calcio.

Lo Spiegel che il dibattito sul boicottaggio è sociale ma finora ha avuto scarsi riscontri nel mondo del calcio.

L’ha avviato il vicepresidente della Federcalcio tedesca, Oke Göttlich, ma lui è soprattutto il presidente del St. Pauli il club più politicizzato di Germania.

In nessun altro club professionistico tedesco il dibattito Medio Oriente-Gaza è stato così acceso come attorno al St. Pauli (…) le discussioni politiche sono parte integrante di questo club.

Finora, il boicottaggio del Mondiale non è un tema nel calcio e ci sono ben pochi indizi che la situazione possa cambiare. Una cosa è chiara: un boicottaggio della Coppa del Mondo da parte delle squadre europee avrebbe un peso. Il calcio è probabilmente uno dei pochi settori in cui l’Europa detiene ancora una posizione di leadership a livello mondiale.

Lo Spiegel riporta le frasi del calciatore Kimmich: “Non partecipo più alla discussione politica”. Ha anche fatto riferimento all’esperienza di Qatar 2022, affermando: “Ci siamo resi conto che non è produttivo per noi giocatori esprimere troppe opinioni politiche”.

Il riferimento è alla fascia per i diritti Lgbtq, la fascia One Love.

La posizione della Federcalcio tedesca è chiara e viene comunicata anche dietro le quinte: finché la politica non definirà il quadro generale, le associazioni sportive non si avventureranno in avanti.

Perché la Federcalcio (Dbf) dovrebbe esporsi se nemmeno il Cancelliere lo fa?

La risposta è in un altro articolo dello Spiegel:

Il presidente della Dfb Bernd Neuendorf si è espresso contro le richieste di boicottaggio del Mondiale Mondo. Il dibattito è “completamente fuorviante a questo punto” e arriva in un “momento inopportuno”, ha dichiarato il 64enne presidente della federcalcio tedesca lunedì al ricevimento di Capodanno della Lega Calcio Tedesca (Dfl) a Francoforte.

Nessuno nel calcio tedesco ha seguito Oke Göttlich presidente del St.Pauli.

Il Ceo del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha dichiarato: “Non c’è mai stato un Mondiale boicottato. Non vedo perché non dovremmo partecipare a questo Mondiale”.