Su Lang ci sono Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas, lui intanto risponde alle voci di mercato sui social

Noa Lang potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato invernale. Tre club turchi hanno mostrato interesse per lui, ma in prestito, mentre gli azzurri vorrebbero cederlo definitivamente.

Per Lang interesse dalla Turchia

Scrive l’esperto turco di mercato Ekrem Konur su X:

I tre big club turchi seguono l’ala del Napoli Noa Lang. Fenerbahce, Galatasaray e Beşiktaş lo vogliono in prestito. Ma il Napoli preferisce un trasferimento a titolo definitivo invece di un prestito. Il Napoli è pronto ad ascoltare offerte da 35 milioni in su.

🚨🆕 #Napoli 🇳🇱

Turkish giants chasing Napoli winger Noa Lang! 📌 Fenerbahçe, Galatasaray & Beşiktaş want him on loan. 💡 But Napoli prefer a permanent transfer instead of a loan. 💰 Napoli are ready to listen to offers of €35M or more pic.twitter.com/YhCTUnHThi — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 2, 2026

Su YouTube ha dichiarato:

«Da quel che mi risulta, c’è la possibilità che Lang lasci il Napoli in questo mese. E’ una situazione calda quella che riguarda l’esterno, questi primi mesi Lang ha avuto un po’ di problemi a Napoli. Tra lui e Conte ci sono stati momenti non facilissimi nella gestione; per questo la possibilità che vada via a gennaio non è esclusa. Serve tuttavia l’offerta giusta. La Turchia è una destinazione interessante da seguire, ma con il Galatasaray ad oggi non si è mosso nulla di concreto. Vedremo come si muoveranno anche altri club europei».

Intanto, il giocatore olandese ha da poco pubblicato una foto su Instagram, nella sezione storie, che lo ritrae esultando con la maglia del Napoli. Che sia una risposta alle numerosi voci di mercato su di lui?