Gli agenti hanno proposto l'olandese in Turchia: al Napoli è costato 28 milioni. Il suo rendimento è altalenante (ma sono molto di più i bassi)

Lang piace al Galatasaray, potrebbe aprire le porte a Lau­ren­tié

Le porte girevoli del calciomercato. Noa Lang è stata una delle delusioni del calciomercato estivo del Napoli, insieme a Beukema e a Lucca (che però secondo noi è il caso meno rilevante: serve un po’ di pazienza per l’attaccante).

L’olandese non ha ingranato, ha mostrato qualcosina dopo la rivoluzione di Bologna ma poca roba: nulla in confronto all’apporto di Neres. I suoi agenti lo hanno proposto al Galatasaray ma l’olandese è costato 28 milioni al club di De Laurentiis. La trattativa non è semplice. Lui voleva andar via già a novembre, si sentiva sottoutilizzato: qualcosa è cambiato ma non troppo, soprattutto nelle sue prestazioni.

Ne scrivono Corriere della Sera e dello Sport.

Prima il Corsera:

Anche il Napoli ha di che riflet­tere: Maria­nucci andrà in pre­stito alla Cre­mo­nese e, con il mer­cato a saldo zero, potrebbe essere sacri­fi­cato Noa Lang. Oltre a Lucca, l’olan­dese arri­vato in estate, poco impie­gato da Conte prima di essere rilan­ciato e valo­riz­zato, ora è di nuovo in discus­sione. Ogni sce­na­rio è pos­si­bile, anche una ces­sione che sarebbe pro­pe­deu­tica all’arrivo di Lau­ren­tié del Sas­suolo.

Poi il Corsport:

Ieri, tra l’altro, dalla Tur­chia è tor­nato in auge un vec­chio part­ner di mer­cato: il Gala­ta­sa­ray. Dopo la trat­ta­tiva estiva per Osi­m­hen, este­nuante ma con­clusa con il brin­disi, sem­bra che Lang sia stato pro­po­sto al Gala dagli agenti. Noa è stato acqui­stato a luglio dal Psv Ein­d­ho­ven per 25 milioni più 3 di bonus e ovvia­mente ha valori e para­me­tri impor­tanti. Dal 22 novem­bre ha acqui­sito più minuti e anche pre­senze dall’ini­zio, ma poi da Riyadh in poi è sem­pre par­tito dalla pan­china. Insomma, sale e scende.

Non è par­tita bene anche l’avven­tura di Lucca, inve­sti­mento da 35 milioni finito ai mar­gini dopo l’arrivo di Hoj­lund: ci pen­sano in tanti, l’agente ne ha par­lato anche con Juve e West Ham, che poi ha virato su Castel­la­nos (ria­prendo spi­ra­gli Lazio). La strada di uno scam­bio con la Roma con Dov­byk, al momento, non è per­cor­ri­bile. Maria­nucci si avvi­cina alla Cre­mo­nese, Ver­gara piace a Lecce e Cagliari, Maz­zoc­chi al Sas­suolo e Ambro­sino a Vene­zia, Pisa e Cagliari.