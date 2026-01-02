Lang piace al Galatasaray, potrebbe aprire le porte a Laurentié
Gli agenti hanno proposto l'olandese in Turchia: al Napoli è costato 28 milioni. Il suo rendimento è altalenante (ma sono molto di più i bassi)
Le porte girevoli del calciomercato. Noa Lang è stata una delle delusioni del calciomercato estivo del Napoli, insieme a Beukema e a Lucca (che però secondo noi è il caso meno rilevante: serve un po’ di pazienza per l’attaccante).
L’olandese non ha ingranato, ha mostrato qualcosina dopo la rivoluzione di Bologna ma poca roba: nulla in confronto all’apporto di Neres. I suoi agenti lo hanno proposto al Galatasaray ma l’olandese è costato 28 milioni al club di De Laurentiis. La trattativa non è semplice. Lui voleva andar via già a novembre, si sentiva sottoutilizzato: qualcosa è cambiato ma non troppo, soprattutto nelle sue prestazioni.
Ne scrivono Corriere della Sera e dello Sport.
Prima il Corsera:
Anche il Napoli ha di che riflettere: Marianucci andrà in prestito alla Cremonese e, con il mercato a saldo zero, potrebbe essere sacrificato Noa Lang. Oltre a Lucca, l’olandese arrivato in estate, poco impiegato da Conte prima di essere rilanciato e valorizzato, ora è di nuovo in discussione. Ogni scenario è possibile, anche una cessione che sarebbe propedeutica all’arrivo di Laurentié del Sassuolo.
Poi il Corsport:
Ieri, tra l’altro, dalla Turchia è tornato in auge un vecchio partner di mercato: il Galatasaray. Dopo la trattativa estiva per Osimhen, estenuante ma conclusa con il brindisi, sembra che Lang sia stato proposto al Gala dagli agenti. Noa è stato acquistato a luglio dal Psv Eindhoven per 25 milioni più 3 di bonus e ovviamente ha valori e parametri importanti. Dal 22 novembre ha acquisito più minuti e anche presenze dall’inizio, ma poi da Riyadh in poi è sempre partito dalla panchina. Insomma, sale e scende.
Non è partita bene anche l’avventura di Lucca, investimento da 35 milioni finito ai margini dopo l’arrivo di Hojlund: ci pensano in tanti, l’agente ne ha parlato anche con Juve e West Ham, che poi ha virato su Castellanos (riaprendo spiragli Lazio). La strada di uno scambio con la Roma con Dovbyk, al momento, non è percorribile. Marianucci si avvicina alla Cremonese, Vergara piace a Lecce e Cagliari, Mazzocchi al Sassuolo e Ambrosino a Venezia, Pisa e Cagliari.