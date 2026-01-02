Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal Galatasaray

Fabrizio Romano: «Tra lui e Conte ci sono stati momenti non facilissimi nella gestione. Serve tuttavia l'offerta giusta. La Turchia è una destinazione interessante, vedremo come si muoveranno anche altri club europei».

Noa Lang potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato invernale per trovare maggiore spazio altrove.

La situazione di mercato di Lang

Su YouTube Fabrizio Romano ha dichiarato:

«Da quel che mi risulta, c’è la possibilità che Lang lasci il Napoli in questo mese. E’ una situazione calda quella che riguarda l’esterno, questi primi mesi Lang ha avuto un po’ di problemi a Napoli. Tra lui e Conte ci sono stati momenti non facilissimi nella gestione; per questo la possibilità che vada via a gennaio non è esclusa. Serve tuttavia l’offerta giusta. La Turchia è una destinazione interessante da seguire, ma con il Galatasaray ad oggi non si è mosso nulla di concreto. Vedremo come si muoveranno anche altri club europei».

Napoli pronto per più competizioni?

«Dobbiamo esserlo, non abbiamo scelta: dobbiamo essere pronti. I big match ci attendono. Penso che il Napoli sia una squadra che deve essere competitiva in ogni competizione. Non c’è altra opzione che essere pronti. Con Neres ed Hojlund penso che stiamo sviluppando una buona chimica, sta migliorando in ogni partita. Non ci conoscevamo bene in campo prima di questo momento qui a Napoli, quindi è normale che all’inizio dovevamo abituarci gli uni agli altri, ma penso che stiamo crescendo. Ogni allenamento cresciamo e possiamo fare ancora di più, partita dopo partita e settimana dopo settimana».