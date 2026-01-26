Sinner: «Prendo le giornate così come sono, ci prepariamo bene e mal che vada si perde la partita»

A Sky: «La tensione inizia a salire, a volte le cose vanno meglio, altre no. Sono contento di essere ancora qui ed è bello che ci siano ancora due italiani».

Jannik Sinner ha vinto il derby italiano contro Luciano Darderi in tre set (6-1, 6-3, 7-6) agli Australian Open. Ai quarti affronterà Ben Shelton.

Le parole di Sinner

A Sky Sport il tennista altoatesino numero 2 al mondo ha dichiarato:

«La tensione inizia a salire, siamo rimasti solo in otto. Sono contento di essere ancora qui, prendo le giornate come sono. A volte le cose vanno meglio, altre no: cerco di gestire le cose che posso controllare, per il resto non ci penso. Ci alleniamo per questi momenti, ci stiamo preparando bene e mal che vada si perde la partita. È bello che ci siano ancora due italiani, anche Lorenzo [Musetti, ndr] ha una partita dura [vs Djokovic, ndr]. Vediamo come andranno».