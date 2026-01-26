Home » Gli altri Sport

Sinner: «Prendo le giornate così come sono, ci prepariamo bene e mal che vada si perde la partita»

A Sky: «La tensione inizia a salire, a volte le cose vanno meglio, altre no. Sono contento di essere ancora qui ed è bello che ci siano ancora due italiani».

Musetti

Italys Jannik Sinner reacts after defeating Italys Lorenzo Musetti during their men's singles quarterfinal tennis match on day eleven of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 3, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Jannik Sinner ha vinto il derby italiano contro Luciano Darderi in tre set (6-1, 6-3, 7-6) agli Australian Open. Ai quarti affronterà Ben Shelton.

Le parole di Sinner

A Sky Sport il tennista altoatesino numero 2 al mondo ha dichiarato:

«La tensione inizia a salire, siamo rimasti solo in otto. Sono contento di essere ancora qui, prendo le giornate come sono. A volte le cose vanno meglio, altre no: cerco di gestire le cose che posso controllare, per il resto non ci penso. Ci alleniamo per questi momenti, ci stiamo preparando bene e mal che vada si perde la partita. È bello che ci siano ancora due italiani, anche Lorenzo [Musetti, ndr] ha una partita dura [vs Djokovic, ndr]. Vediamo come andranno».

Correlate