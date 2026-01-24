Sinner contro Spizzirri riusciva a malapena a servire e a muoversi in campo, ma ha giocato sugli errori dell’avversario

Ha vinto in rimonta in quattro set. Athletic: hanno giocato con 38°C, poi il match è stato interrotto per il raggiungimento del grado massimo di umidità. «Sono stato fortunato che ci hanno mandato fuori dal campo», ha dichiarato.

Sinner vince, ma soffre il caldo australiano

Athletic scrive:

Il due volte campione in carica ha avuto i crampi a metà partita contro il numero 85 del mondo. Con temperature che si avvicinavano a 38°C, Sinner riusciva a malapena a servire e lottava per muoversi in campo. Durante la partita, è stato chiuso il tetto sulla Rod Laver Arena per far uscire dal campo i giocatori, avendo superato il livello di umidità. L’altoatesino si è ricaricato durante la pausa, dopo aver zoppicato per uscire dal campo. «Sono stato fortunato che ci hanno mandato fuori dal campo», ha dichiarato dopo la partita. Anche un anno fa gli è successa una cosa simile, agli ottavi contro Rune. Ma in entrambe le partite, contro Spizzirri e Rune, Sinner ha mostrato la tenacia e l’abilità necessaria per sfruttare le occasioni fallite dagli avversari.

Sinner ha un brutto record quando i problemi iniziano a diventare fisici. Non ha ancora mai vinto una partita più lunga di 3 ore e 48 minuti, e ha perso le sue ultime tre partite al meglio dei cinque set. Ha detto in seguito che sta cercando di migliorare la sua resistenza, ma non ha molte opportunità di farlo perché è così bravo e così efficiente che gli avversari raramente hanno l’opportunità di trascinarlo in partite lunghe.