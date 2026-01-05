Neres, confermato il trauma distorsivo alla caviglia
L’infortunio di David Neres lo costringerà a restare ai box per diversi giorni. Il Napoli tornerà in campo mercoledì 7 gennaio, mentre l’esterno brasiliano ha già iniziato l’iter riabilitativo.
Il Napoli tornerà in campo mercoledì 7 gennaio contro il Verona in campionato, ma senza David Neres, uscito dolorante nel match contro la Lazio all’Olimpico.
Il comunicato del club sull’infortunio del brasiliano:
“Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.”
Il Napoli difficilmente cederà Lang dopo l’infortunio di Neres, ma tiene d’occhio Chiesa e Lookman
Il Napoli, in vista del mercato invernale, potrebbe non privarsi di Noa Lang dopo l’infortunio rimediato ieri nel match contro la Lazio da David Neres. Ma gli azzurri tengono gli occhi puntati a un innesto offensivo qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per l’olandese.
Nicolò Schira su Tuttosport scrive:
Gasperini spera di trovare nella calza della Befana un dolcetto a forma di Jack. Quel Raspadori che rimane la prima scelta dei giallorossi per l’attacco, nonostante i tentativi di sorpasso da parte di Lazio in primis e di Napoli e Galatasaray in seconda battuta. Il ds Massara ha l’accordo con l’Atletico Madrid per un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto (19 milioni) in caso di qualificazione Champions. Ora tocca alla punta dare una risposta definitiva alla Roma, che confida nel sì. Pure il Napoli è alla ricerca di un innesto offensivo e tiene d’occhio Chiesa (Liverpool) e Lookman (Atalanta). Intanto appare difficile che dopo l’infortunio di Neres possa essere ceduto Lang, nonostante il pressing del Galatasaray.