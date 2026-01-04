Neres, distorsione alla caviglia. A forte rischio per Inter-Napoli
Il brasiliano non riusciva a camminare fluidamente. Emblematico il viso del dottor Canonico al momento del cambio: il Napoli oggi aveva già fuori Meret, Lukaku, Beukema, Lucca, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Vergara.
A metà secondo tempo di un Lazio-Napoli praticamente dominato, David Neres puntando la linea avversaria (in realtà quasi passeggiando) accusa un risentimento alla caviglia sinistra e si accascia. Inutili i tentativi dello staff medico di riabilitarlo: l’esterno non riesce a camminare in modo fluido e quindi lo staff tecnico decide per un cambio. Conte mette al suo posto Mazzocchi. È l’ennesimo infortunio per il Napoli, tra le altre cose ora occorso a uno degli uomini più decisivi del momento insieme a Hojlund. Si attenderanno aggiornamenti dagli esami strumentali che dovranno escludere distorsioni o problemi più seri alla caviglia (ricordiamo gli assenti di oggi: Meret, Lukaku, Beukema, Lucca, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Vergara).
Infortunio Neres, la nota del Napoli
Il Napoli ha poi ufficialmente comunicato che si tratterebbe di un trauma distorsivo alla caviglia. Da valutare l’entità.