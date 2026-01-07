Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea, ovvero c’è un calcio dei potenti e un calcio dei satelliti (e conviene a entrambi)

L'analisi della Faz sulle multiproprietà che stanno cambiando la geometria del calcio mondiale: esistono squadre ombra e campionati di "prova". È la diseguaglianza, bellezza

Il salto di Liam Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea, che ha fatto infuriare i francesi, accende la spia sul fenomeno delle multiproprietà nel calcio. Soprattutto per le sue implicazioni “macro”, dal punto di vista politico e finanziario prima ancora che sportivo. Ci torna molto bene la Faz, in Germania.

“Raramente – scrive il giornale tedesco – si è verificato un cambio di allenatore di questo tipo nel calcio europeo. Perché si potrebbe dire che Liam Rosenior abbia cambiato posto di lavoro ma non ha cambiato datore di lavoro”.

Il BlueCo Group, guidato dal miliardario statunitense Todd Boehly possiede sia lo Strasburgo che il Chelsea. E negli ultimi due anni e mezzo ci sono stati 15 trasferimenti di giocatori tra i due club. Il Chelsea spesso presta giocatori allo Strasburgo, tenendoli in Francia per un po’ prima di riportarli indietro quando sono diventati potenziali stelle della Premier League. Insomma: un club tradizionale come campo di allenamento. O per dirla con il titolo dell’articolo: “Il Chelsea ha una squadra ombra”.

“Nel migliore dei casi, entrambe le parti traggono vantaggio dalla partnership. Il Chelsea, perché può assicurarsi i talenti prima e farli crescere in un importante campo di allenamento. Strasburgo, perché è un posto dove giocano giovani talenti, talenti che difficilmente sarebbero finiti in Alsazia senza il legame con il club londinese. Alcuni sono stati prestati direttamente dal Chelsea, mentre altri hanno firmato con lo Strasburgo solo perché avevano già messo gli occhi su Londra. Sul punto di unirsi a uno dei migliori club al mondo. In effetti, lo Strasburgo ha avuto un discreto successo la scorsa stagione con i suoi numerosi giovani professionisti. L’unico problema è che i migliori se ne vanno in fretta”. “Ora, con la partenza di Liam Rosenior, la natura di questo legame è più chiara che mai”.

Ma facendo un passo avanti: cosa significa questo per il calcio? Questa operazione per la Faz “illustra come siano cambiate le strutture del mercato dei trasferimenti nel suo complesso e cosa ciò significhi. Il fatto che un investitore possieda diversi club è diventato da tempo un fenomeno diffuso. 344 club in tutto il mondo fanno ora parte di tali reti di club, note come MCO (Multi-Club Ownership)”.

Le multiproprietà “non si limitano a semplificare la pianificazione della rosa per i grandi club. Consolidano anche le strutture di potere esistenti e rafforzano la tendenza alla disuguaglianza che ha già caratterizzato la competizione negli ultimi anni. Perché un club che diventa fornitore di giocatori non solo trova incredibilmente difficile colmare il divario con i vertici, o anche solo iniziare a raggiungere i più grandi marchi dello sport, ma il suo ruolo nella rete lo rende praticamente impossibile”.

“La superiorità dei grandi club, il cui vantaggio finanziario è recentemente cresciuto a una velocità vertiginosa, è istituzionalizzata da una posizione al vertice di una rete. Prendiamo il Manchester City, ad esempio, che è a capo di una rete di 13 club diversi, tra cui il club francese di seconda divisione ES Troyes. E anche i club più piccoli acquisiscono un ruolo che consolida le tendenze esistenti”.

Esistono ormai i cosiddetti campionati feeder, usati per fare da trampolino di lancio ai propri asset. Il campionato francese è usato moltissimo a questo scopo.