Sarri e Lotito, una battaglia a non perdere i soldi (ai danni della Lazio)

Presidente e allenatore continuano con battute e frecciate. La realtà è che nessuno vuole esonerare o dimettersi solo per non perdere soldi. Ieri in conferenza l'ultima replica di Sarri

Non si è fatta attendere la risposta di Maurizio Sarri alle parole che Lotito ha pronunciato al termine di una lite avvenuta durante una chiamata anonima con un supporters biancoceleste. Ricordiamo che Lotito aveva detto: «I giocatori vogliono andarsene perché ce l’hanno con l’allenatore»

Le parole di Sarri

Intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio col Lecce e imbeccato da un giornalista, il tecnico toscano ha così risposto:

È vero che i giocatori vanno via perché non vogliono stare con te?

«A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società.»

Tutta la storia: Lotito riceve l’ennesima chiamata anonima e non si contiene: «I giocatori vogliono andarsene perché ce l’hanno con l’allenatore»

E ancora, sulla telefonata:

«Sono cose su cui non c’è bisogno di rispondere, dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere (Guendouzi, ndr). Non c’è un problema di feeling fra me e la squadra. Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri mi pare brutto, anche perché a me i calciatori che sono andati via hanno detto tutt’altro.»