Raspadori aspetta il Napoli. La Roma infastidita (rosica), si sente una seconda scelta se non una terza

Raspadori aspetta il Napoli e la Roma rosica. I giallorossi hanno capito di essere una seconda scelta, se non una terza per l’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale. Ricordiamo che qualche giorno fa Gabriele Oriali ha detto che gli piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli.

Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport:

Altre 24 ore, che poi saranno quelle di oggi. Dopodiché stavolta davvero basta, o da una parte o dall’altra. Anche perché la telenovela legata a Giacomo Raspadori sta diventando sempre più ricca di colpi di scena. Al limite dell’imprevedibile, per alcuni versi.

La Gazzetta ricorda che Raspadori ha mille dubbi e che Massara – il ds giallorosso che Gasperini detesta – sta facendo di tutto per portarlo a Trigoria ma che se un calciatore non vuole accettare una squadra c’è ben poco da fare.

La Roma – ricorda la Gazza – ha fatto tutto quel che poteva fare. Ha trovato l’accordo con l’Atletico: prestito oneroso (2milioni di euro) ed eventuale diritto di riscatto (già fissato a 18,5). Non solo, la garanzia del riscatto. E un ingaggio vicino ai 4 milioni. Che, diciamolo, per Raspadori sono davvero tanti, diciamo anche troppi.

Scrive la Gazzetta:

Di più francamente Massara non poteva fare. Ed allora il ds aspetterà ancora un po’, fino alla fine di questa giornata, per poi mollare definitivamente la presa.

Raspadori vuole tornare a Napoli (a Sky ieri sera hanno parlato anche dell’Atalanta).

Prosegue la Gazzetta:

Ma tra i tanti dubbi di Raspadori c’è però anche dell’altro. E, cioè, la possibilità di poter tornare al Napoli. Già, proprio in quella squadra dove negli ultimi tre anni ha vinto due scudetti. Solo che il Napoli in questo momento ha il mercato bloccato per la situazione del “saldo zero” a causa del cosiddetto “costo del lavoro allargato”. Il che vuol dire che per portare dentro Raspadori il presidente De Laurentiis deve sostanzialmente prima vendere qualcuno di pesante.

I nomi sono i soliti: Lang e Lucca.

La Gazzetta chiude col fastidio della Roma:

Raspadori sta prendendo tempo in attesa di capire proprio che potrà succedere a Napoli. Cosa chiaramente che dalle parti di Trigoria dà fastidio a più di qualcuno, considerando di fatto che la Roma in questo momento è a tutti gli effetti una seconda scelta. Se non terza, perché il primo desiderio di Raspa era e continua ad essere quello di restare all’AtleticoMadrid…