Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui (Sky Sport)
Il Napoli c'è ma non ha un accordo con l'Atletico e dovrebbe prima cedere qualcuno. L'Atalanta che può acquistarlo a titolo definitivo
Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui. È quel che dice Sky Sport al Club condotto da Fabio Caressa.
Raspadori continua a prendere tempo, dicono a Sky.
«Si è accordato economicamente con la Roma ma non ha ancora detto sì, la Roma attende una risposta che però continua a non arrivare.
Caressa: «Sembra evidente che stia prendendo tempo, evidentemente aspetta qualcun altro»
Dicono ancora a Sky Sport:
Il Napoli c’è ma non ha un accordo con l’Atletico e dovrebbe prima cedere qualcuno, sembra più possibile Lucca che Lang, al momento non c’è una imminente uscita. Oppure c’è anche un’altra squadra su Rasapdori. C’è l’Atalanta che può acquistarlo a titolo definitivo, subito. I bergamaschi hanno in uscita Maldini e bisogna vedere Lookman, Sulemana.
