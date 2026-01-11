Home » Il Campo » Calciomercato

Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui (Sky Sport)

Il Napoli c'è ma non ha un accordo con l'Atletico e dovrebbe prima cedere qualcuno. L'Atalanta che può acquistarlo a titolo definitivo

Raspadori ha l’accordo con la Roma ma continua a prendere tempo, Napoli e Atalanta su di lui. È quel che dice Sky Sport al Club condotto da Fabio Caressa.

Raspadori continua a prendere tempo, dicono a Sky.

«Si è accordato economicamente con la Roma ma non ha ancora detto sì, la Roma attende una risposta che però continua a non arrivare.

Caressa: «Sembra evidente che stia prendendo tempo, evidentemente aspetta qualcun altro»

Dicono ancora a Sky Sport:

Il Napoli c’è ma non ha un accordo con l’Atletico e dovrebbe prima cedere qualcuno, sembra più possibile Lucca che Lang, al momento non c’è una imminente uscita. Oppure c’è anche un’altra squadra su Rasapdori. C’è l’Atalanta che può acquistarlo a titolo definitivo, subito. I bergamaschi hanno in uscita Maldini e bisogna vedere Lookman, Sulemana.

