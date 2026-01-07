Oriali: «Mi piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli»
A Dazn: «Sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale. L'assenza di Neres? Nelle difficoltà l'allenatore e la squadra si sono sempre ben districati»
Gabriele Oriali intervistato a Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli.Verona. Non si nasconde su Raspadori, è questa la notizia.
«Il mercato non è di mia competenza, perciò non posso esprimermi più di tanto sul possibile ritorno di Raspadori. Anche se ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale».
L’assenza di Neres:
«Oggi non ci sarà ma non penso che lui sia tutto. il merito va anche alla squadra e all’allenatore che nelle difficoltà si è sempre ben districato, grazie anche al nostro spirito di squadra».
Non parla di scudetto.
«Pensiamo partita dopo partita. non abbiamo molte possibilità di far giostrare tutti come vorremmo: non abbiamo molte alternative. quando recupererà qualcuno, magari potremo permettercelo».
Leggi anche – Oriali: «Conte è un condottiero, non si abbatte davanti alle difficoltà. La squadra lo ha seguito, compattandosi»