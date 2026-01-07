Home » Il Campo » Dichiarazioni

Oriali: «Mi piacerebbe rivedere Raspadori al Napoli»

A Dazn: «Sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale. L'assenza di Neres? Nelle difficoltà l'allenatore e la squadra si sono sempre ben districati»

Oriali

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Antonio Conte-Gabriele Oriali

Gabriele Oriali intervistato a Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli.Verona. Non si nasconde su Raspadori, è questa la notizia.

«Il mercato non è di mia competenza, perciò non posso esprimermi più di tanto sul possibile ritorno di Raspadori. Anche se ammetto che mi piacerebbe rivederlo in azzurro: sarebbe utile sia a noi che alla Nazionale».

L’assenza di Neres:

«Oggi non ci sarà ma non penso che lui sia tutto. il merito va anche alla squadra e all’allenatore che nelle difficoltà si è sempre ben districato, grazie anche al nostro spirito di squadra».

Non parla di scudetto.

«Pensiamo partita dopo partita. non abbiamo molte possibilità di far giostrare tutti come vorremmo: non abbiamo molte alternative. quando recupererà qualcuno, magari potremo permettercelo».

Leggi anche – Oriali: «Conte è un condottiero, non si abbatte davanti alle difficoltà. La squadra lo ha seguito, compattandosi»

Correlate