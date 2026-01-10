Osimhen trascina la Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa, finisce 2-0 contro l’Algeria
Gol e assist per l'attaccante ex Napoli. I nigeriani affronteranno il Marocco in semifinale. So Foot: “L'Algeria non è mai stata in partita, Nigeria superiore in tutti i reparti”.
La Nigeria vince 2-0 contro l’Algeria di Petkovic e in semifinale di Coppa d’Africa affronterà il Marocco. Apre le marcature Victor Osimhen al 47esimo; dieci minuti dopo, arriva il raddoppio di Akor Adams, attaccante del Siviglia, su assist sempre di Osimhen.
Gol e assist per Osimhen in Algeria-Nigeria
So Foot scrive sul match:
L’Algeria non è mai stata in partita. La Nigeria superiore in tutti i reparti, avrebbero potuto vincere anche con più gol. Con un bel cross di Bruno Onyemaechi, Victor Osimhen riesce con un colpo di testa a ingannare Luca Zidane. Nel 2-0 l’attaccante del Galatasaray viene pescato in profondità e serve Adams, che deve solo dribblare Zidane per metterla dentro. Nel finale di partita, la Nigeria ha gestito il vantaggio. Mahrez nel 2019 aveva buttato fuori dal torneo i nigeriani con una punizione; oggi è uscito in lacrime e senza neanche una possibilità di poter segnare.