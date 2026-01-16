Neres convocato contro il Sassuolo, ma non è al 100%: partirà dalla panchina (Sky Sport)

Neres sarà in campo contro il Sassuolo? Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domani alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Antonio Conte può sorridere almeno in parte: David Neres sarà infatti convocato e tornerà tra i disponibili.

Secondo quanto filtra da Sky Sport, però, il brasiliano non è ancora al top della condizione e difficilmente partirà dall’inizio. L’esterno ex Benfica è apparso ancora lontano dalla migliore forma anche nell’ultima uscita, motivo per cui il suo impiego dovrebbe essere inizialmente dalla panchina.

Sempre da Sky Sport, e come spiegato dal giornalista Francesco Modugno, prende quota l’ipotesi Antonio Vergara dal primo minuto, anche alla luce della possibile rotazione di Matteo Politano, che potrebbe osservare un turno di riposo. Sul versante opposto dell’attacco, invece, Conte sembra orientato a confermare Eljif Elmas.

Le ultime ore serviranno per sciogliere definitivamente i dubbi di formazione, ma l’impressione è che il Napoli voglia gestire con cautela Neres, puntando su soluzioni alternative dall’inizio.