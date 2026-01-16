Napoli, in dubbio Neres titolare contro il Sassuolo

Grosso: «Nelle ultime partite il Napoli non ha raccolto quanto avrebbe meritato. Sarà un bel test per noi»

In conferenza stampa: «In queste gare devi essere bravo a fare la prestazione, ma a volte non basta. Il Napoli è una squadra forte e ha un allenatore molto bravo. Thorstvedt non ci sarà e Koné è ancora in dubbio»