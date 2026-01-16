Napoli, in dubbio Neres titolare contro il Sassuolo
Sky Sport: Conte potrebbe decidere di gestirlo visti i numerosi impegni. Tornano Juan Jesus e Spinazzola dal primo minuto.
Il Napoli domani alle 18 affronterà il Sassuolo in campionato. Dovrebbero tornare dal primo minuto Spinazzola e Juan Jesus, che avevano lasciato il posto a Olivera e Buongiorno contro il Parma. Ancora in dubbio la presenza di David Neres titolare.
La probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo
Come riportato da Sky Sport:
Nella difesa di Antonio Conte torna Juan Jesus dopo il turnover “forzato” causa squalifica contro il Parma. Da valutare attentamente David Neres dopo il dolore accusato nel recupero. Conte potrebbe decidere di gestirlo visti gli impegni di Champions ravvicinati. Sulla sinistra invece pare quasi certo il ritorno dal 1′ di Spinazzola.
Il Napoli dovrebbe dunque essere schierato in questo modo:
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.