Stellini: «Neres ha avvertito dolore e lo abbiamo dovuto cambiare. Anguissa? C’è stato un intoppo»

Il vice allenatore del Napoli, Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Parma

Le parole di Stellini

Cosa è mancato?

«Ci è mancato un pizzico di fortuna. Gli episodi in area sono stati tanti, non abbiamo avuto il rimpallo giusto. Ci è mancato un pizzico di velocità e qualità nei passaggi per arrivare a creare occasioni ad un Parma che si è difeso bene.. E ci è mancato un pizzico di energia perché è molto tempo che stiamo giocando con gli stessi giocatori e capita che con tante partita arrivi ad una partita in cui non hai il tempo di recuperare le energie mentali e fisiche».

È il momento di lavorare sulla testa per non far perdere entusiasmo alla suqadra?

«Sì, dobbiamo restare molto lucidi e lavorare sulla testa della squadra. Tenerla unita e compatta per le partite. È tanto tempo che molti mancano e non sappiamo quando li riavremo. Abbiamo qualche difficoltà con le squadre compatte e basse. Oggi non siamo stati fortunati. Continuiamo ad avere questa sfortuna con il Var che non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla»

Il cambio di Neres?

«Sarebbe anomalo se stesse bene. ha avuto un problema a Roma con la Lazio, aveva dato la disponibilità a giocare, poi quaqndo è entrato in campo ha sentito dolore e abbiamo fatto un altro cambio»

Rientra Anguissa?

«Non abbiamo tempi precisi perché c’è stato un intoppo nella fase di recupero. E poi un giocatore che sta fuori da così tanto avrà bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore»