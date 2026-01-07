Napoli-Verona partita surreale, ci si è messo anche l’arbitro

Partita surreale dove il Verona con un tiro in porta segna due reti. Due gravi errori arbitrali (qui Marelli dice che non era rigore) condannano un Napoli stanco e meno lucido contro gli scaligeri: su Buongiorno c’era fallo e non era dunque rigore, la rete di Hojlund nella ripresa è regolare. Conte paga l’emergenza e la mancanza di alternative in questo momento.

Nel primo tempo la gara si presenta subito con il copione previsto: Verona nella metà campo a chiudersi a riccio e gli azzurri in possesso che provano a trovare spazi. Ne trova uno Elmas ma il suo tiro in area trova il piede del portiere scaligero. Invece al quarto d’ora Frese trova il gol del secolo e prima rete in Serie A come capita spesso per chi gioca contro gli azzurri. Il patatrac dopo 12 minuti con un presunto e molto dubbio fallo di mano di Buongiorno: l’arbitro designa il penalty dopo aver visto al video richiamato dal Var, Orban raddoppia. Il Napoli prova a imbastire un forcing ma gli spazi sono chiusi. Hojlund di testa a pochi spedisce fuori fallendo una buona occasione. Poco dopo McTominay in area trova il corpo di un difensore scaligero. Gli azzurri provano l’assedio nel finale e nel recupero del primo tempo ma manca l’ultimo passaggio.

Nel secondo tempo gli azzurri provano l’arrembaggio per accorciare. Prima Lang con un tiro velenoso trova Montipò e poi subito dopo da calcio d’angolo è McTominay che lo anticipa di testa e segna. Il Napoli prova il forcing ma gli scaligeri resistono e Conte prova il cambio con Spinazzola al posto di Gutierrez e Marianucci che al posto di Elmas sposta Politano in attacco. Il Napoli pareggia ma il Var annulla clamorosamente per un impercettibile tocco di Hojlund con la mano attaccata al petto. Poi un altro gol annullato per fuorigioco e infine al terzo tentativo Di Lorenzo pareggia finalmente su assist di un redivivo Marianucci. Il finale è caotico con arrembaggio e palle alte cercando Lucca subentrato a Lang. Tra batti e ribatti però il gol non arriva.

Da una parte ci sono gli infortuni che frenano fortemente le rotazioni e dall’altra Marchetti. Ha commesso due errori gravissimi condizionando il risultato sul pareggio. Non è un buon segnale nel momento cruciale del campionato e alla vigilia di Inter-Napoli: servono segnali di serenità per sgombrare il campo da tensioni. Per gli azzurri stasera pari che può far perdere qualche punto dalle milanesi in attesa del recupero contro il Parma. Domenica sera a Milano arriva il big match nel momento peggiore per la rosa limitata di Antonio Conte.