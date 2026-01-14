Napoli-Parma 0-0, pagelle – Torna il virus della pareggite, torna il Politano fumoso, torna l’arbitro Fabbri

Le pagelle di Napoli-Parma 0-0

MILINKOVIC-SAVIC. Almeno stasera la maledizione gialloblù del mercoledì lo lascia incolume. Zero reti e ozio a iosa per Zio Vanja – 6

DI LORENZO. Il Maradona è un vicolo cieco in cui il Napule attacca e attacca per novantacinque minuti troppo brevi: il Capitano dei Due Scudetti comincia benissimo, servendo Scott il Rosso già al 6’. Offende a destra in due ruoli ma la sostanza non cambia e la fumosità di Na-Politano è un danno soprattutto per lui – 6

RRAHMANI. Il Parma inane fa partecipare lui e il Corazziere Sabaudo all’infinita manovra azzurra fatta di cerchi concentrici e nella ripresa Amir è pure protagonista di una discesa prorompente ma vana – 6

BUONGIORNO. Idem come sopra, solo che per lui l’occasione arriva di testa, ma la gira addosso al portiere emiliano – 6

MAZZOCCHI. Galeotta fu la sua spalla in un grottesco fuorigioco nell’azione del gol annullato. Dal Caro Lobo al Carissimo Scott passando per Don Pasquale. Peccato. Rispetto all’ectoplasma dell’uruguagio dall’altro lato possiamo dire Mazzocchi è stato mobilissimo. Ed efficace almeno tre o quattro volte – 6

NERES dal 58’. Il profeta David torna troppo presto e alla fine viene persino sostituito a sua volta, dall’effimero Lucca. Un solo bagliore: quel tunnel al 64’ quando poi entra nell’area avversaria – 5

LUCCA dal 90’. Effimero, appunto. Con tanto di rovesciata flop – 5

LOBOTKA. Il multiforme Robotka, che fa la torre di guardia dinnanzi all’area gialloblù recuperando palloni su palloni durante l’assedio del Napule; che guida a oltranza l’eterno accerchiamento azzurro nella metà campo avversaria; che cerca di scavalcare la muraglia con lanci tipo quello per il citato Mazzocchi; e che infine si mette pure in proprio con quel tiro nel finale su una ghiotta pelota servita dall’audace Vergara – 7

McTOMINAY. A differenza del collega Robotka, il Carissimo Scott procede talvolta a strappi, con l’obiettivo di alzare il ritmo azzurro e poi di forare il bastione parmense. Ed è l’azzurro che cerca di più la porta dell’esordiente Rinaldi, come dimostra il gol annullato – 6,5

OLIVERA. Come Michelino l’Ispanico mercoledì scorso. Senza grinta e senza coraggio, alla ricerca di un posto dove mettersi per rendersi utile – 4,5

SPINAZZOLA dal 58’. Entra lui e finalmente si va sul fondo lì a sinistra ma è quasi sempre impreciso – 5,5

POLITANO. Tanta, tantissima fuffa come contro il Verona: la maledizione gialloblù del mercoledì colpisce soprattutto il faticatore Na-Politano – 5

VERGARA dal 78’. L’unica sostituzione che stava per cambiare la partita: il giovin Vergara lì a destra è stato il più produttivo – 6,5

HOJLUND. Al solito fa a mazzate con i suoi secondini, uscendo però sempre sconfitto. Solo una volta riesce a girarsi e a tirare, al 33’. Indi al 53’ perde l’attimo fuggente e anziché tirare s’impapocchia – 5

LANG. Godot Noa si fa aspettare a metà. Nel senso che è sovente concreto, soprattutto nei traversoni. Epperò non supera mai l’uomo. Insomma, gli manca il quid, come direbbe l’ex Cavaliere buonanima – 6

ELMAS dal 58’. Combina pochissimo – 5

CONTE & STELLINI. Tra Champions e campionato, il Napule infrasettimanale è ormai perlopiù mediocre. Un’altra squadra rispetto al sabato o alla domenica (tenendo presente, ovviamente, l’alibi degli infortunati). Nel complesso il virus della pareggite ha fatto risucchiare gli azzurri da Roma e Juve. Il campionato è ancora a metà ma il mesto zero a zero di stasera vanifica l’impresa di domenica a San Siro. Peccato – 5

ARBITRO FABBRI. È uno dei peggiori arbitri in circolazione e lo ha confermato. E forse sul Carissimo Scott c’era un rigore – 4