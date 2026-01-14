Rrahmani: «Il gol annullato a McTominay? L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro»
In conferenza: «È mancato il gol che ti fa vincere, dobbiamo continuare a giocare le partite ogni tre giorni: tutte le volte dobbiamo giocare in modo diverso, migliorando ciò che non è stato fatto bene».
In conferenza stampa il difensore del Napoli Amir Rrahmani dopo Napoli-Parma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:
«Queste sono le partite in cui devi segnare subito, perchè diventa un’altra partita. Dobbiamo essere più veloci e concreti, dare più qualità al gioco in avanti e fare così contro le squadre chiuse, così si può fare la differenza».
Le parole di Rrahmani
Il gol annullato a McTominay?
«L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro».
Il pareggio vanifica ciò che è stato fatto a Milano?
«È mancato il gol che ti fa vincere, dobbiamo continuare a giocare le partite ogni tre giorni: tutte le volte dobbiamo giocare in modo diverso, migliorando ciò che non è stato fatto bene, dopo ogni partita impari da ciò che hai sbagliato e provi a migliorare.»
Ansia per l’Inter o per Juventus e Roma dietro?
«Sono due cose che possono succedere, ma noi pensiamo a noi stessi perchè solo noi possiamo fare la differenza e vedere dove possiamo arrivare».