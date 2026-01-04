Napoli, Mazzocchi orientato alla permanenza in azzurro

Pasquale Mazzocchi sembra destinato a proseguire la sua avventura con il Napoli. Nonostante l’interesse di diversi club di Serie A, il terzino azzurro è orientato a restare in maglia partenopea. Ne ha parlato Nicolò Schira su X.

Mazzocchi resterà a Napoli? I dettagli

Scrive Schira su X:

“Nonostante l’interesse di alcuni club di Serie A, Pasquale Mazzocchi è orientato a restare al Napoli.”

Despite the interests of some SerieA’s clubs, Pasquale #Mazzocchi is oriented to stay at #Napoli. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2026

