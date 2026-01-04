Home » Il Campo » Calciomercato

Napoli, Mazzocchi orientato alla permanenza in azzurro

Ne parla Schira su X. Il terzino azzurro, nonostante l'interesse di diversi club di Serie A (tra cui il Parma), potrebbe rimanere a disposizione di Conte

Pasquale Mazzocchi sembra destinato a proseguire la sua avventura con il Napoli. Nonostante l’interesse di diversi club di Serie A, il terzino azzurro è orientato a restare in maglia partenopea. Ne ha parlato Nicolò Schira su X.

Mazzocchi resterà a Napoli? I dettagli

Scrive Schira su X:

“Nonostante l’interesse di alcuni club di Serie A, Pasquale Mazzocchi è orientato a restare al Napoli.”

Correlate