Marelli: «L’espulsione di Noslin è severa, giusto sanzionare col rosso Mazzocchi e Marusic»

A Dazn: «Inizialmente Massa si era avvicinato ai due con il giallo, ma hanno continuato e quindi ha cambiato la decisione. Noslin non aveva affondato il colpo, secondo giallo eccessivo»

Marelli Inter-Roma
Ben tre espulsioni e momenti di tensione durante Lazio-Napoli, prima è stato espulso Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, per doppia ammonizione.  Il giocatore biancoceleste al minuto 80 è stato ammonito per la seconda volte per fallo su BuongiornoLuca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn ha commentato:

«Seconda ammonizione severa, Noslin non ha affondato il colpo, non era step on foot. Si poteva evitare e punire semplicemente con un richiamo verbale. Secondo giallo molto severo».

Poi sul finale all’86esimo sono stati espulsi Pasquale Mazzocchi del Napoli ed Adam Marusic della Lazio. Rosso diretto per entrambi a causa di una rissa dalle parti di Antonio Conte.

Luca Marelli è intervenuto durante la gara per analizzare l’episodio:

«In un primo momento Massa si era avvicinato con il giallo, ma avendo continuato ha cambiato con il cartellino rosso. Soluzione più corretta, avendo continuato è stato correttamente estratto il rosso»

