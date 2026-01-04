Marelli: «L’espulsione di Noslin è severa, giusto sanzionare col rosso Mazzocchi e Marusic»

«Seconda ammonizione severa, Noslin non ha affondato il colpo, non era step on foot. Si poteva evitare e punire semplicemente con un richiamo verbale. Secondo giallo molto severo».

Poi sul finale all’86esimo sono stati espulsi Pasquale Mazzocchi del Napoli ed Adam Marusic della Lazio. Rosso diretto per entrambi a causa di una rissa dalle parti di Antonio Conte.

Luca Marelli è intervenuto durante la gara per analizzare l’episodio:

«In un primo momento Massa si era avvicinato con il giallo, ma avendo continuato ha cambiato con il cartellino rosso. Soluzione più corretta, avendo continuato è stato correttamente estratto il rosso»