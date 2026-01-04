Marelli: «L’espulsione di Noslin è severa, giusto sanzionare col rosso Mazzocchi e Marusic»
A Dazn: «Inizialmente Massa si era avvicinato ai due con il giallo, ma hanno continuato e quindi ha cambiato la decisione. Noslin non aveva affondato il colpo, secondo giallo eccessivo»
«Seconda ammonizione severa, Noslin non ha affondato il colpo, non era step on foot. Si poteva evitare e punire semplicemente con un richiamo verbale. Secondo giallo molto severo».
Poi sul finale all’86esimo sono stati espulsi Pasquale Mazzocchi del Napoli ed Adam Marusic della Lazio. Rosso diretto per entrambi a causa di una rissa dalle parti di Antonio Conte.
Luca Marelli è intervenuto durante la gara per analizzare l’episodio:
«In un primo momento Massa si era avvicinato con il giallo, ma avendo continuato ha cambiato con il cartellino rosso. Soluzione più corretta, avendo continuato è stato correttamente estratto il rosso»