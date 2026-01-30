Napoli, lo Sporting apre alla cessione di Santos: call nel pomeriggio per definire l’accordo (Pedullà)
Su X: "La formula sarebbe il prestito oneroso con diritto di riscatto"
Il Napoli continua a lavorare per arrivare a Alisson Santos dello Sporting. Ne parla Alfredo Pedullà su X.
Napoli, il punto su Santos
Riporta Pedullà su X:
Esclusiva: Alisson, lo Sporting ha aperto al Napoli, call nel pomeriggio, prestito oneroso con diritto di riscatto per cercare gli accordi.
Ricordiamo che il Napoli può concludere operazione solo con l’ausilio di questa formula a causa del blocco parziale del mercato. Tutto ruota attorno al cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della solidità finanziaria nel calcio. Questo indicatore comprende gli stipendi dei giocatori, le commissioni agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. La Figc ha stabilito che, per la stagione 2025/26, la somma di queste tre voci non dovrà superare l’80% dei ricavi di un club (percentuale che scenderà al 70% per il 2026/27).
Nonostante la maxi-plusvalenza derivante dalla cessione di Kvara, le entrate sono diminuite a causa dell’assenza dalla redditizia Champions League. Nel contempo, le uscite sono aumentate, non tanto per il mercato estivo ambizioso, quanto per una strategia contabile particolare adottata dal Napoli per gli ammortamenti.