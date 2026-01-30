Napoli, l’affare Sulemana è bloccato: Lookman va al Fenerbahce. Si lavora per Alisson Santos (Di Marzio)
Romano: "Il Fenerbahçe sta per chiudere l’affare Ademola Lookman con l’Atalanta per 40 milioni di euro." Di Marzio: "Gli azzurri continuano a lavorare con lo Sporting per Alisson Santos"
In queste ultime, frenetiche giornate di mercato il Napoli si trova coinvolto in un domino di nomi che coinvolge Lookman, Sulemana e Santos dello Sporting. Ne parla Di Marzio.
Napoli, quanti incastri di mercato
Riporta Di Marzio:
“Con Sulemana bloccato dalla partenza di Lookman, gli azzurri continuano a lavorare con lo Sporting per Alisson Santos”
Romano, su Lookman:
“Il Fenerbahçe sta per chiudere l’affare Ademola Lookman con l’Atalanta! Dopo un nuovo incontro oggi, l’operazione è nelle fasi finali per un pacchetto da 40 milioni di euro — compresi i bonus.
Restano da definire alcuni passaggi su termini di pagamento e garanzie bancarie, passaggi chiave per completare la trattativa.”