Napoli, Alisson Santos ha detto sì: gli azzurri trattano ora con lo Sporting per il prestito del giocatore
Di Marzio: gli azzurri hanno già l’ok del giocatore essendosi mossa in anticipo rispetto alle altre concorrenti. I due club continuano a trattare.
Il Napoli continua la ricerca di nuovi giocatori da reclutare nel calciomercato invernale. Uno dei nomi fatti nelle ultime ore è quello di Alisson Santos, ala sinistra brasiliana classe 2002 dello Sporting Lisbona, che andrebbe a prendere il posto di Noa Lang, trasferitosi al Galatasaray.
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:
Continua la trattativa per Alisson Santos, esterno brasiliano dello Sporting Lisbona. La squadra di Aurelio De Laurentiis ha già l’ok del giocatore essendosi mossa in anticipo rispetto alle altre concorrenti. Gli azzurri contano dunque di superare la concorrenza proprio grazie al fatto di essersi mossa prima di tutte le altre squadre che hanno approcciato al giocatore in questi giorni. I due club continuano a trattare per un’operazione in prestito, in attesa di capire se nei prossimi giorni ci sarà l’affondo.
Due gol e due assist in tutte le competizioni per Santos finora, in Champions ha dato un apporto maggiore alla squadra rispetto al campionato portoghese.