Napoli-Fiorentina, Vanoli recupera sia Kean che Piccoli

Alla vigilia del match contro il Napoli, domani alle ore 18, la Fiorentina potrebbe avere a disposizione entrambi i centravanti che erano in dubbio per infortunio, ovvero Moise Kean e Roberto Piccoli.

La Fiorentina recupera i suoi due centravanti

Scrive Tuttomercatoweb:

Se Moise Kean aveva già svolto nella giornata di ieri il consueto allenamento con il resto dei compagni, la notizia dell’ultima ora riguarda l’ex Cagliari, il quale ha svolto l’allenamento odierno con il gruppo. Sembra infatti che il problema fisico accusato intorno all’ora di gioco nella gara di martedì sera in Coppa Italia contro il Como sia stato soltanto una spavento e il calciatore potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto. Sul giocatore resta comunque molta prudenza. Il ballottaggio con Moise Kean è aperto, ma non si può nemmeno escludere che alla fine entrambi possano alzare bandiera bianca e a giocare come falso nove sia Gudmundsson. Ciò che è certo è che a circa 24 ore dal fischio di inizio del match le quotazioni di Roberto Piccoli sono in netta risalita.