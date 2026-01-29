Kean, difficile il recupero per il match contro il Napoli

Ha un problema alla caviglia e ha saltato le ultime due partite di campionato e la Coppa Italia. Ha dichiarato: “Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile”.

Moise Kean ha saltato le ultime due partite di campionato con la Fiorentina e il match di Coppa Italia contro il Como. L’attaccante ha un problema alla caviglia da diverse settimane, che sta provando a risolvere con il riposo, dopo essere sceso in campo con il dolore.

Le condizioni di Kean

Durante una visita al Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, ha dichiarato:

“Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile, sto provando a tornare poter dare una mano ai miei compagni e alla città che mi ha dato tanto”.

Fino a ieri ha svolto allenamento personalizzato, mentre da oggi è rientrato in gruppo, ma le sue condizioni sono da monitorare giorno per giorno.

E’ in dubbio, dunque, la sua presenza contro il Napoli sabato alle 18, nel match di campionato. Più probabile che possa rientrare per la settimana dopo, nella partita contro il Torino di sabato 7 febbraio.