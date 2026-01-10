Napoli attivo sul mercato, Maldini in prestito è l’ultima idea di Manna (Sky Sport)

Il Napoli è attivo sul mercato, con un casting mirato soprattutto a rinforzare il centrocampo, ma senza trascurare altre zone del campo.

Ecco quanto riferisce Sky Sport:

“Nel mirino c’è il classe 2004 Evan Ferguson, che finora non ha convinto Gasperini, e ci sono stati nuovi contatti tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore, in attesa di capire se la società giallorossa deciderà di risolvere in anticipo il prestito con il Brighton.

Il Napoli, inoltre, per giugno è molto interessato anche al centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton, ma in attacco c’è da registrare anche l’interesse per Daniel Maldini in caso di apertura dell’Atalanta a cederlo in prestito. Il Napoli infatti in questa sessione deve muoversi con la prospettiva di un saldo zero del mercato”.

Calciomercato Napoli, per Atta l’Udinese abbassa le pretese a 20 milioni

Atta continua ad essere un nome concreto per il centrocampo di Antonio Conte. Le restrizioni imposte dai controlli esterni sui conti del club costringono De Laurentiis a operare in un mercato praticamente a costo zero: prima di acquistare, sarà necessario vendere per liberare risorse e soddisfare le richieste di Antonio Conte.

“L’asse di mercato che collega Napoli a Udine e all’Udinese si sta arricchendo in queste ore di un nuovo tassello. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti inserito nel suo taccuino il profilo di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003. Per fisicità e caratteristiche tecniche è ritenuto una degna alternativa ad Anguissa e, per questo, è stata già avviata una richiesta di informazioni con la società friulana.