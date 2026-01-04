Calciomercato Napoli, per Atta l’Udinese abbassa le pretese a 20 milioni

Atta continua ad essere un nome concreto per il centrocampo di Antonio Conte. La sessione invernale di calciomercato per il Napoli si preannuncia tutt’altro che semplice. Le restrizioni imposte dai controlli esterni sui conti del club costringono De Laurentiis a operare in un mercato praticamente a costo zero: prima di acquistare, sarà necessario vendere per liberare risorse e soddisfare le richieste di Antonio Conte.
In attesa di eventuali sviluppi, come un possibile addio di Lorenzo Lucca, la priorità resta l’ingresso di un centrocampista in grado di sostituire le assenze di Anguissa e De Bruyne, con caratteristiche fisiche simili a quelle del camerunense. Tra i vari nomi monitorati, sta emergendo anche un profilo proveniente dalla nostra Serie A.
Piace Atta
Calciomercato.com riporta: