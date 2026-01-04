Calciomercato Napoli, per Atta l’Udinese abbassa le pretese a 20 milioni

“L’asse di mercato che collega Napoli a Udine e all’Udinese si sta arricchendo in queste ore di un nuovo tassello. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti inserito nel suo taccuino il profilo di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003. Per fisicità e caratteristiche tecniche è ritenuto una degna alternativa ad Anguissa e, per questo, è stata già avviata una richiesta di informazioni con la società friulana.