Calciomercato Napoli, per Atta l’Udinese abbassa le pretese a 20 milioni

Per fisicità e qualità tecniche, è considerato una valida alternativa ad Anguissa. In questa stagione sta rendendo molto bene e ha attirato l’interesse anche di club esteri. Il Napoli deve prima vendere.

Atta Mercato

Db Milano 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Inter-Udinese / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Arthur Atta

Atta continua ad essere un nome concreto per il centrocampo di Antonio Conte. La sessione invernale di calciomercato per il Napoli si preannuncia tutt’altro che semplice. Le restrizioni imposte dai controlli esterni sui conti del club costringono De Laurentiis a operare in un mercato praticamente a costo zero: prima di acquistare, sarà necessario vendere per liberare risorse e soddisfare le richieste di Antonio Conte.

In attesa di eventuali sviluppi, come un possibile addio di Lorenzo Lucca, la priorità resta l’ingresso di un centrocampista in grado di sostituire le assenze di Anguissa e De Bruyne, con caratteristiche fisiche simili a quelle del camerunense. Tra i vari nomi monitorati, sta emergendo anche un profilo proveniente dalla nostra Serie A.

Piace Atta

Calciomercato.com riporta:

“L’asse di mercato che collega Napoli a Udine e all’Udinese si sta arricchendo in queste ore di un nuovo tassello. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti inserito nel suo taccuino il profilo di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003. Per fisicità e caratteristiche tecniche è ritenuto una degna alternativa ad Anguissa e, per questo, è stata già avviata una richiesta di informazioni con la società friulana.

Atta in questa stagione sta facendo molto bene e ha attirato su di sé tante attenzioni anche dall’estero. Per questo l’Udinese non ha intenzione di fare sconti per lui e ha fissato in almeno 20 milioni di euro la valutazione del suo cartellino”.

