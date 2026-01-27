Napoli, salta la trattativa per la cessione di Ambrosino al Venezia: i lagunari stanchi di aspettare l’ok di Conte

Ne parla Nicolò Schira su X: "I colloqui tra le due società sono interrotti"

La trattativa tra Napoli e Venezia per Ambrosino è ufficialmente saltata. Ne parla Nicolò Schira su X.

Napoli, saltata la trattativa per la cessione di Ambrosino

Riporta Schira su X:

La trattativa tra Venezia e Napoli per Giuseppe Ambrosino è saltata. Il Venezia si è stancato di aspettare il via libera di Antonio Conte alla partenza del classe ’03. Colloqui interrotti.

Ricordiamo che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la trattativa per il trasferimento di Giuseppe Ambrosino dal Napoli al Venezia era arrivata alle battute finali. L’attaccante sarebbe dovuto arrivare in prestito fino a giugno, con un rinnovo automatico per un’altra stagione nel caso in cui il Venezia avesse ottenuto la promozione in Serie A.

Indubbiamente, la situazione di contingenza in attacco sta portando l’allenatore e la società a ponderare in maniera più approfondita i discorsi legati alle uscite.