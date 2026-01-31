Napoli-Alisson, tutto pronto, ma si attende l’evoluzione della situazione di Sulemana (Pedullà)

Il Napoli ha in mano i documenti di Alisson (e ha lo scrupolo di non rimangiarsi la parola data), c'è accordo totale per un prestito oneroso da 4 milioni più diritto di riscatto.

Come abbiamo scritto poco fa e ha riportato il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere l’accordo con lo Sporting Lisbona per Allisson Santos in prestito. Ma l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà questa mattina riporta che la trattativa è al momento ferma in attesa dell’evoluzione di un’altra che coinvolge Sulemana.

“Il Napoli ha in mano i documenti di Alisson (e ha lo scrupolo di non rimangiarsi la parola data) ma sta aspettando le definitive evoluzioni che coinvolgono Sulemana”.

Il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. Ma Sulemana è bloccato dalla partenza di Lookman al Fenerbahçe