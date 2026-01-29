Il Napoli punta Sulemana dell’Atalanta: previsti oggi contatti con la società bergamasca (Di Marzio)
C'è anche la concorrenza di Juve e Roma. Anche Pedullà: "Napoli, ci sono Sulemana dell’Atalanta e Tyrique George del Chelsea nella lista per il ruolo di esterno offensivo"
Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio ci aggiornano sul mercato in entrata del Napoli.
Il Napoli è su Sulemana: i dettagli
Scrive Di Marzio:
Non c’è solo la Roma su Kamaldeen Sulemana. Anche il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. Previsti per oggi dei contatti tra gli azzurri e i bergamaschi. Rimane in lista anche il nome di Alisson Santos.
Pedullà:
Esclusiva: Napoli, ci sono Sulemana dell’Atalanta e Tyrique George del Chelsea nella lista per il ruolo di esterno offensivo. Per Kamaldeen hanno sondato anche Juventus e Roma