Lang: «Fin da bambino conoscevo la grandezza del Galatasaray, ho vinto trofei ovunque abbia giocato e voglio continuare così»

«Ho solo ascoltato le mie sensazioni per scegliere di venire qui. Ho visto la partita contro l'Atletico e ho dovuto abbassare il volume della tv, sentivo solo fischi. Sarà fantastico vivere l'atmosfera allo stadio».

Ai canali ufficiali del Galatasaray, Noa Lang ha risposto ad alcune domande a pochi giorni dal suo arrivo da Napoli.

Le parole di Lang

«Per me vincere significa tutto. Ho vinto trofei in ogni squadra in cui ho giocato. Sono venuto al Galatasaray per vincere trofei».

«Stavo guardando la partita contro l’Atletico e ho dovuto abbassare il volume della tv. Quando l’Atletico aveva palla, sentivo solo fischi. Sarà fantastico vivere questa esperienza. Non vedo l’ora di vedere l’atmosfera allo stadio».

«Sapevo che il Galatasaray era una squadra molto importante. Fin da bambino, mi rendevo conto di quanto fosse grande il club. Sì, è più grande di quanto si pensi. I miei figli amano molto il calcio. Ora devo essere sincero: mio figlio ha una maglia del Galatasaray da un anno».

«Finora ho parlato solo con l’allenatore e il presidente. Conosco molto bene la città perché ci ho vissuto. Ho solo ascoltato le mie sensazioni per scegliere di venire qui».