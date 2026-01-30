“Mourinho è l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino, Florentino fallo tornare”: il Chiringuito lo rivuole al Real Madrid

Il Chiringuito – trasmissione da sempre molto vicina a Florentino Perez – si schiera per il ritorno di José sulla panchina del Madrid. Un endorsement che non è passato inosservato nel mondo del calcio.

Ricordiamo che il Real Madrid è costretto a passare per i play-off di Champions League dopo aver perso 4-2 contro il Benfica di José Mourinho.

Le parole di Josep Pedrerol, giornalista di El Chiringuito:

“C’è stato un cambiamento in diverse cose. Ho detto che mi andava bene l’autocritica di Mbappé, o di Courtois, o di Valverde o di Bellingham. Hanno ammesso che manca l’atteggiamento giusto e di avere meno voglia degli avversari. Se sei un professionista è grave. Per un madridista che segue le partite e va a vederle allo stadio, sapere che i giocatori vanno in campo a passeggiare a Lisbona… Arbeola ha cercato di proteggerli, aiutarli, salvarli dalla pressione esterna. Sta cercando di trovare una soluzione ad uno spogliatoio spaccato. E poi ti trovi questo. E ora? Col Benfica, i madridisti si sono ricordati che Mourinho e il Real hanno battuto il miglior Barcellona della storia, capaci di affrontare Guardiola. Se c’è un ammiratore di Mourinho in panchina, come Arbeloa, perché non avere proprio lui in panchina? Lui accetterebbe? E’ stato l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino. Florentino, fai tornare Mourinho”.