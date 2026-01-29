Il Benfica perdeva tempo, non sapeva di dover segnare ancora. Poi, Mourinho alza il braccio e invita Trubin ad avanzare

Athletic: “Il calcio è una cosa meravigliosa, spettacolare. Persino Courtois ha poi abbracciato Trubin: ha riconosciuto la grandiosità del momento”

Anatoliy Trubin, il portiere del Benfica, ricorderà la serata di ieri probabilmente fino alla fine dei suoi giorni. Non capita mica tutti i giorni di segnare il gol che permette alla tua squadra di agguantare i playoff di Champions (al 24esimo posto, l’ultimo utile) e, contestualmente sbattere fuori il Marsiglia dalla competizione e il Real Madrid dalle prime otto. Ne parla l’Athletic.

Trubin, l’eroe del Benfica

Si legge su Athletic:

Per ricapitolare: entrando nell’ultimo minuto della loro ultima partita della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid, il Benfica era avanti 3-2, ma si trovava solo al 25º posto in classifica, con il 24º posto che rappresentava la soglia magica per accedere ai playoff. Il Benfica aveva la stessa differenza reti del Marsiglia, ma meno gol realizzati, e aveva bisogno di un altro gol per qualificarsi.

Il problema? Non lo sapevano.

Il Benfica stava perdendo tempo

Anatoliy Trubin stava deliberatamente facendo passare il tempo, allungando l’esecuzione di un calcio di punizione nella propria metà campo. José Mourinho aveva tolto il suo attacco titolare, inclusi i due marcatori fino a quel momento, Vangelis Pavlidis e Andreas Schjelderup. Stavano gestendo il vantaggio, certi che qualunque cosa accadesse nelle altre partite, i tre punti fossero al sicuro.

Ed è stato proprio mentre Trubin perdeva tempo che qualcuno sulla panchina del Benfica se n’è accorto.

La dinamica del gol

Fredrik Aursnes ha messo il cross in area. Il mondo si è fermato. Era un bel pallone. No, in realtà, era un pallone eccellente. Ma a prescindere da quanto fosse buono, la cosa impossibile sembrava destinata a non accadere. Trubin saltò, e sembrava avesse sbagliato leggermente il tempo del salto. Si piegava troppo in avanti. Era il salto di un uomo che non è abituato a saltare così.

Ma poi il pallone colpì la sua fronte. Stava andando verso la porta. Stava… entrando in porta? No. Non può essere. Il calcio è una cosa meravigliosa, spettacolare, che dà vita, ma raramente questa combinazione di eventi produce un momento come quello.

Più tardi, l’altro portiere, Thibaut Courtois, abbraccerà Trubin: anche quando vieni battuto da un altro portiere al 98º minuto, devi riconoscere la grandiosità del momento.