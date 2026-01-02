Marianucci alla Cremonese in prestito secco, chiusura della trattativa entro il 6 gennaio

Di Marzio: il difensore classe 2004 è vicino ad approdare alla Cremonese per sei mesi.

Luca Marianucci diventerà un nuovo calciatore della Cremonese, arriverà dal Napoli in prestito. Per il difensore ex Empoli la chiusura della trattativa è prevista dopo il turno di Serie A che si chiuderà domenica 4 gennaio sera.

Marianucci alla Cremonese

Come riportato da Gianluca Di Marzio:

La Cremonese è vicina alla chiusura per il prestito secco di Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli. La chiusura dell’operazione è attesa per inizio settimana prossima, dopo il turno di Serie A.

.@USCremonese, attesa per settimana prossima la chiusura per Luca Marianucci in prestito secco. In uscita, lo Spezia pensa a Sernicola — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 2, 2026

Ne scrive così Tuttosport:

“La trattativa tra il Napoli e la Cremonese per il passaggio di Marianucci alla corte di Nicola sta procedendo, con i grigiorossi pronti ad accogliere il difensore con la formula del prestito secco, quella preferita anche dai campani. Il Toro non è ancora fuori dai giochi, ma quasi. […] Petrachi dovrà riuscire a convincere De Laurentiis a lasciare al Torino anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. E dovrà farlo in tempi brevissimi, perché la Cremonese l’accordo lo ha già trovato. […]

E come convincere il Napoli a concedere il diritto di riscatto? La strada che Petrachi sta provando a percorrere è quella che porta a ottenere il sì del giocatore prima della Cremonese, nella speranza che poi la volontà del difensore possa fare la differenza. Un aiuto a Petrachi lo potrà poi dare Cairo: mai come negli ultimi mesi i rapporti tra il presidente granata e quello azzurro, De Laurentiis, sono stati tanto stretti dal punto di vista lavorativo. […] “.