Sulle tracce di Marianucci c’è anche il Torino, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto

Lo racconta Tuttosport. "Petrachi potrebbe far leva sugli ottimi rapporti tra Cairo e De Laurentiis dopo gli affari Ngonge e Simeone. Si lavora per strappare il sì del giocatore prima della Cremonese"

Come avevamo già scritto ieri, la Cremonese è molto vicina ad accaparrarsi il prestito di Luca Marianucci. Il difensore ex Empoli è stato ben poco utilizzato al Napoli (una sola partita da titolare contro il Milan, poi sparito dai radar del campo ndr). Sulle sue tracce però c’è anche il Torino, con il d.s. Petrachi e Baroni stesso che sembrano molto interessati.

Torino, pressing su Marianucci che è conteso con la Cremonese (Tuttosport)

Ne scrive così Tuttosport:

“La trattativa tra il Napoli e la Cremonese per il passaggio di Marianucci alla corte di Nicola sta procedendo, con i grigiorossi pronti ad accogliere il difensore con la formula del prestito secco, quella preferita anche dai campani. Il Toro non è ancora fuori dai giochi, ma quasi. […] Petrachi dovrà riuscire a convincere De Laurentiis a lasciare al Torino anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. E dovrà farlo in tempi brevissimi, perché la Cremonese l’accordo lo ha già trovato. […]

E come convincere il Napoli a concedere il diritto di riscatto? La strada che Petrachi sta provando a percorrere è quella che porta a ottenere il sì del giocatore prima della Cremonese, nella speranza che poi la volontà del difensore possa fare la differenza. Un aiuto a Petrachi lo potrà poi dare Cairo: mai come negli ultimi mesi i rapporti tra il presidente granata e quello azzurro, De Laurentiis, sono stati tanto stretti dal punto di vista lavorativo. […]

In caso contrario Petrachi vi rerà su uno degli altri profi li seguiti: in quest’ottica, come vi abbiamo raccontato ieri, sono stati avviati i contatti per Coppola, giocatore che non è considerato una seconda scelta. Proprio come Marianucci, al termine della scorsa stagione l’ex Verona era considerato uno dei centrali più interessanti del panorama italiano, tanto che a giugno aveva anche esordito in Nazionale. […] Per quel che riguardo Marco Baroni, il tecnico ha già dato il proprio benestare per entrambi i centrali; Coppola, tra l’altro, lo conosce già avendolo allenato nel corso della sua stagione al Verona. Stagione in cui il difensore è stato uno dei pilastri della squadra che a fi ne campionato raggiunse una salvezza tutt’altro che scontata”.