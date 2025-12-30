La Cremonese insiste per Marianucci in prestito secco (Di Marzio)
Ricordiamo che sul classe 2004 livornese c'è anche l'interesse del Cagliari
La Cremonese si muove sul mercato in vista della sessione invernale: tra i rinforzi richiesti spicca Luca Marianucci del Napoli. Ne parla Di Marzio.
La Cremonese spinge per Marianucci: i dettagli
Scrive Di Marzio:
“12° posto in Serie A, con 21 punti raccolti in 17 partite. La neopromossa Cremonese di Davide Nicola viaggia su ottimi ritmi trascinata dai gol di Jamie Vardy e Federico Bonazzoli e si trova a +9 sulla zona retrocessione. Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, il club si muove per rinforzare in particolare la difesa.”
“I grigiorossi, infatti, insistono per Luca Marianucci del Napoli in prestito secco. Ma non solo, c’è stata una richiesta anche per Caleb Okoli, attualmente al Leicester in Championship e per cui si sarebbe trattato di un ritorno. Chiusura totale, però, da parte delle Foxes: il classe 2001 ex Atalanta e Frosinone non si muove. Diverse anche le possibili uscite. David Okereke ha richieste da Turchia e Emirati, mentre Leonardo Sernicola e Mattia Valoti piacciono in Serie B.”
Sempre Di Marzio:
“Rimane tutt’altro che scontato il futuro di Artem Dovbyk, che potrebbe anche non essere più a Roma dopo il mese di gennaio. In primis su di lui c’è il Como, che ci ha pensato ma che non affonda il colpo. Ma potrebbe anche materializzarsi un’opportunità tra Napoli e Milan. Con gli azzurri si potrebbe pensare a uno scambio con Lucca”.